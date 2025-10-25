俳優・杉咲花さんの主演映画『ミーツ・ザ・ワールド』の公開記念舞台挨拶が行われ、杉咲さんと共に、南琴奈さん、板垣李光人さん、蒼井優さん、松居大悟監督が登壇しました。【写真を見る】【杉咲花】「深夜のラーメン最高！」蒼井優と一緒に堪能「とにかくモリモリ食べる」ことだけ意識擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」の推しカプに全力で愛を注ぎながらも、自分のことは好きになれない“腐女子”の由嘉里を演じた杉咲