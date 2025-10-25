JO1豆原一成（23）、市毛良枝（75）が25日、都内で、ダブル主演する映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（中西健二監督）公開記念舞台あいさつに出席した。市毛の主演は44年ぶり。同作は女性の活躍が困難だった時代に学校を創立し、教育に尽力した島田依史子氏の著作を原案に、孫と祖母とが軽やかに紡ぐ家族の物語。豆原は大学生の安達拓磨、市毛は祖母の文子を演じる。3カ月ほど前に完成作を見て「温かい気持ちなった」