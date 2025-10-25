[10.25 J2第34節](藤枝サ)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 5 楠本卓海DF 16 森侑里DF 22 久富良輔MF 6 世瀬啓人MF 8 浅倉廉MF 14 中川風希MF 17 岡澤昂星MF 19 シマブク・カズヨシMF 33 川上エドオジョン智慧FW 9 矢村健控えGK 21 ジョーンズ・レイDF 4 中川創DF 25 中村涼MF 18 松下佳貴MF 30 芹生海翔MF 50 金子翔太FW 7 松木駿之介FW 11 アンデルソンFW 20 閑田隼人監督須藤大