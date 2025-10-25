[10.25 J3第33節](長良川)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 22 文仁柱DF 40 平瀬大DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 27 横山智也MF 39 泉澤仁MF 97 福田晃斗FW 16 西谷亮FW 29 川本梨誉控えGK 31 セランテスDF 20 加藤慎太郎MF 8 荒木大吾MF 14 生地慶充MF 15 山田直輝MF 19 松本歩夢MF 28 箱崎達也FW 9 ドゥドゥFW 18 山谷侑士監督石丸清隆[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 16 山内康太