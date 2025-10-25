[10.25 J1第35節](日産ス)※14:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 19 朴一圭DF 13 ジェイソン・キニョーネスDF 16 加藤蓮DF 22 角田涼太朗DF 25 鈴木冬一MF 8 喜田拓也MF 14 植中朝日MF 17 井上健太MF 37 ジョルディ・クルークスMF 45 ジャン・クルードFW 48 谷村海那控えGK 21 飯倉大樹GK 31 木村凌也DF 33 諏訪間幸成MF 18 オナイウ情滋MF 20 天野純MF 28 山根陸MF 30 ユーリ・アラウージョFW 26