[10.25 J1第35節](埼玉)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 3 ダニーロ・ボザDF 4 石原広教DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 26 荻原拓也MF 8 マテウス・サヴィオMF 11 サミュエル・グスタフソンMF 13 渡邊凌磨MF 14 関根貴大MF 25 安居海渡FW 99 イサーク・キーセ・テリン控えGK 16 牲川歩見DF 28 根本健太MF 10 中島翔哉MF 21 大久保智明MF 22 柴戸海MF 39 早川隼平MF 88 長沼洋一F