[10.25 J1第35節](三協F柏)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 2 三丸拡DF 4 古賀太陽DF 42 原田亘MF 3 ジエゴMF 8 小泉佳穂MF 14 小屋松知哉MF 28 戸嶋祥郎MF 32 山之内佑成MF 39 中川敦瑛FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 13 犬飼智也DF 26 杉岡大暉DF 88 馬場晴也MF 6 山田雄士MF 19 仲間隼斗MF 20 瀬川祐輔MF 40 原川力FW 9 細谷真大監督リカルド・ロドリゲス[横浜FC]先発GK 24