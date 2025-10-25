[10.25 J3第33節](長野U)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 4 行徳瑛DF 16 石井光輝MF 8 近藤貴司MF 13 小西陽向MF 23 イム・ジフンMF 25 田中康介MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 24 砂森和也MF 5 長谷川雄志MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 28 藤川虎太朗MF 35 イ・スンウォンFW 20 加納大監督藤本主税[アスルクラロ沼