[10.25 J3第33節](正田スタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 21 キム・ジェヒDF 3 大畑隆也DF 22 高橋勇利也DF 30 小柳達司MF 4 船橋勇真MF 8 山内陸MF 11 加々美登生MF 27 藤村怜MF 37 瀬畠義成MF 49 小竹知恩FW 32 河田篤秀控えGK 13 近藤壱成DF 14 菊地健太MF 5 山口一真MF 7 西村恭史MF 15 風間宏希MF 20 下川太陽MF 36 安達秀都FW 18 田中翔太FW 38 小西宏登監督沖田優[奈良クラブ]先発GK 15