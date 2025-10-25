[10.25 J1第35節](アイスタ)※14:00開始主審:中村太<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 4 蓮川壮大DF 28 吉田豊DF 66 住吉ジェラニレショーンMF 7 カピシャーバMF 14 山原怜音MF 19 松崎快MF 23 北川航也MF 36 宇野禅斗MF 98 マテウス・ブエノFW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 24 キム・ミンテDF 70 高木践MF 8 小塚和季MF 21 矢島慎也MF 33 乾貴士MF 47 嶋本悠大FW 50 アルフレド・ステファ