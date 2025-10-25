この記事をまとめると ■トランプ政権下における日本からの輸出品への関税は15％の追加関税で落ち着いた ■欧州や韓国などからの輸出品への追加関税も日本同様の15％となった ■自動車に関するトランプ関税は日米間だけでなくUSMCAも含めてその動向を注視したい 欧州や韓国などもじつは15％で決着していた 次の首相が高市早苗氏に決まり、高市政権が誕生したが、今後、どのような成果を上げてくれるのかその手腕に期待したい。