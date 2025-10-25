【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAN WITH A MISSIONが、10月2日のロンドンを皮切りにスタートしたワールドツアー『MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025』最終公演を10月24日にオーストリアのウィーンで行った。 ■Hands Like HousesとAC/DCのカバーも披露 MAN WITH A MISSIONはコロナ禍以降、3年連続で海外ツアーを敢行。11月にアジア6都市を巡