航空機の滑走路上の事故を想定した総合訓練が長崎空港で行われ、搭乗者らの救助や搬送の手順を確認しました。 長崎空港で2年に1度行われている航空機事故への対処訓練には、航空会社や警察、消防など39の関係機関から260人あまりが参加しました。 訓練は乗客乗員約50人を乗せた旅客機が、着陸に失敗し滑走路上で炎上した場面を想定。 最大15メートルの高さから放水できる「空港用化学消防車」による