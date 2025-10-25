サッカー日本代表主将のMF遠藤航（32＝リバプール）が設立した親子向け留学支援プロジェクト「SEKAINIWATARUPROJECT」の本格始動に際したキックオフ会見が25日、都内で行われた。同プロジェクトは「世界へ渡り、世界と渡り合える子どもたちを育てる」というビジョンの下、ゴールデンエージと呼ばれる7〜12歳に無償の留学機会を提供。サッカーに限らず、各分野で世界に挑戦したいと考える親子をサポートする。今回は全国