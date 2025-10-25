俳優の板垣李光人が25日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』公開記念舞台あいさつに登壇。歌舞伎町のNo.1 ホスト・アサヒを演じるにあたって、実際に店を訪れたことを明かした。【集合ショット】南琴奈、板垣李光人、蒼井優らと笑顔を見せる杉咲花板垣は「日々のこと、どういうルーティーンで働かれているのかなど、本当に全部参考になりました。実際にお店に伺った時に、ちゃんと名刺をいただいたのですが、キラキ