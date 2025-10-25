滋賀県を訪問中の秋篠宮ご夫妻は２５日、彦根市の平和堂ＨＡＴＯスタジアムで第２４回全国障害者スポーツ大会の開会式に出席された。ご夫妻は、会場に入る都道府県代表の選手団に拍手を送られた。その後、秋篠宮さまはあいさつで「大会を契機として障害のある人々に対する理解が更に広がり、障害者の社会参加が一層促進されますことを祈念します」と述べられた。