初外遊となるマレーシアに向け出発する高市首相＝25日午後、羽田空港高市早苗首相は25日、マレーシアで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。就任後初の外国訪問。政府はシーレーン（海上交通路）の要衝に位置し、経済成長が続く東南アジア諸国との関係を重視し「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、経済や安全保障分野で協力を強化したい考えだ。首相は訪