ワールドシリーズ2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。先発したブレイク・スネル投手は5回0/3を投げ5失点。チームに勢いをもたらすことはできなかった。試合後には「言い訳はできない」と反省の言葉を口にした。序盤から制球が安定せず、毎回ランナーを背負う苦しい展開。打線に2点の援護を受けるも、