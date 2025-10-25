MAN WITH A MISSIONが10月2日のロンドンを皮切りにスタートしたワールドツアー＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞の最終公演をオーストリアのウィーンで開催した。◆ライブ写真MAN WITH A MISSIONはコロナ禍以降3年連続で海外ツアーを敢行。11月にアジア6都市を巡るツアーも控える中、UK/EUツアーではイギリス、ドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13公演を実施。