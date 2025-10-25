タレントの磯山さやか（４２）が２５日、都内で行われた「磯山さやかデビュー２５周年写真集『余韻』発売記念会見」に出席した。同作はオーストラリア・ケアンズで撮影。笑顔弾けるキュートなビキニ姿、大人の魅力溢れるランジェリー姿を中心に大胆ショットも収録。２５周年の節目に相応しい一作となった。４０代での写真集の出版には磯山も驚きだ。「毎回最後の写真集詐欺みたいになってる」と近年を振り返り笑うと「今回