【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの磯山さやかが25日、都内で開催されたデビュー25周年写真集「余韻」（講談社）発売記念会見に出席。ボディメイクのこだわりを明かした。【写真】磯山さやか、美バスト際立つ赤ビキニ姿◆磯山さやか、写真集テーマは“思い出アルバム”タイトルに込めた思いを聞かれると「写真集を見終わったときに、見た方に幸せの余韻が続くといいなということで。写真集のロケの時から、そういう気持ちは伝