第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」が２５日、滋賀県で開幕。彦根市で行われた開会式には参加選手らが出席した。大会の特別協賛を務める大同生命保険株式会社の北原睦朗・代表取締役社長は「開会式での選手の皆さんの堂々たる行進に胸が熱くなりました。スポーツには人とまちをつなぎ、誰もが輝ける未来を創る力があります。笑顔と感動が広がる大会になることを心から願っています」とあいさつ。三日