視力を失った人々を回復させる画期的な目のインプラントが登場した。ロンドンで研究が進められている眼内インプラントのPRIMAシステムは、加齢黄斑変性（AMD）により視力を失った患者が再び文字を読んだり形を認識したりすることを可能にするという。 【写真】メガネ不要の時代が来る？目薬での治療研究進む点眼後１時間で効果、２年間持続！？欧州の学会で報告 わずか2mm四方、人間の髪の毛の半分の厚さしかない微小な電