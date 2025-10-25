ロシア石油企業を狙ったトランプ米大統領の対ロシア追加制裁が効果を出している。ロシア産原油の最大輸入国である中国とインドが購買中断に動き出した。フィナンシャルタイムズ（FT）は米国の制裁発表以降、中国・インド政府が関連企業にロシア産原油の輸入を減らすよう要請したと23日（現地時間）報じた。トランプ大統領は22日、ロシアのプーチン大統領との会談が中止になったと伝えながら、ロシア最大石油企業のロスネフチとルク