2歳の男の子と16歳の老犬が一緒にお散歩したら…？愛おしすぎる光景にキュンとしてしまうと反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破し、「ずっと見てられる」「ダブルリードｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：2歳の男の子と16歳のおじいちゃん犬が『一緒にお散歩した』結果→愛おしすぎる光景】 いざお散歩へ Instagramアカウント「reina.ake」に投稿されたのは、2