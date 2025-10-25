女優の細川直美が23日に自身のアメブロを更新。ハワイ旅行2日目の様子を報告した。この日、細川は「旅行記がなかなか先に進みませんがのんびりとお付き合いください」と切り出し「2日目はホールフーズでお買い物をしつつスーパーを視察」したことを報告。現地のスーパーについて「お野菜の種類や陳列の仕方が日本と違うので見ているだけで楽しかったな」と感想をつづった。続けて、珍しい野菜が並ぶ店内の写真を複数公開し「楽しい