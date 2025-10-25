俳優でWILD BLUEのメンバーとしても活動する山下幸輝が25日、東京・葛西臨海公園で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」でキッズとともにランウェイを歩いた山下幸輝オープニングのファッションショーは、約5万1000人の外国人が住み、多文化が共生する江戸川区をオリエンタルなファッションで表現するショー。江戸川区