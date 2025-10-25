俳優でシンガー・ソングライターの藤原大祐（22）が25日、都内でパーソナルブック「FeaT.」発売記念イベントに出席した。10代から20代にかけての4年間を収録した1冊。お気に入りのカットとして、制服姿の横顔と、肩を出した大人っぽい姿を紹介し「4年の成長でここまでウザくなれるのかっていう。可愛らしかったのに、4年経ったら残念だなと」と自虐した。撮影期間で最も印象的だったのは、音楽活動をスタートさせたこと。「