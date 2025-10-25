広島市西区でベトナム人女性が殺害された事件で、広島県警は25日、広島市佐伯区に住むベトナム国籍の技能実習生の女（32）を、住居侵入、強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件は今月15日夕方、広島市西区中広町の集合住宅でベトナム国籍のグエン トゥイ ガーさんが、頭から血を流し死亡しているのが見つかったものです。頭部を硬いもので殴られており、犯人は逃走していました。（2025年10月25日）