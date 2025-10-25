Ｊ１神戸の吉田孝行監督が２５日、次節のアウェー新潟戦（２６日・デンカビッグスワンスタジアム）へ向けた練習後にオンライン取材に応じ、「勝ち点３を取るしかないので、全力で戦っていきたい」と力を込めた。この日午前の段階で首位鹿島と勝ち点５差の４位で、残り４試合を勝った上で鹿島の動向を追うしかない状況。公式戦は２２日のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ＡＣＬＥ）で江原（韓国）に３−４で敗れるな