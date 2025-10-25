歌手・堀ちえみが２５日、自身のブログを更新。５泊６日のクルーズ船の旅でトランクが倉庫に入ってしまい、取れなくなっていたスカートを無事に受け取れたと報告した。堀は２０日から、東京発着で九州や韓国・釜山を回るクルーズ船の旅に参加。最終日の２５日朝、ブログに「今日履くスカートが…ない」と緊急事態に陥ったことを明かした。その理由について「トランクは昨夜のうちに、係の人に渡して全ての乗客の荷物を、集めて