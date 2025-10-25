１０月２５日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て、牝馬）は、北村友一騎手が乗った１番人気フレグレイ（牝２歳、栗東・角田晃一厩舎、父パイロ）が好位で脚をため、直線で狭いところを割って抜け出した。１馬身１／４差の２着に１６番人気の伏兵、ピカラ（吉村誠之助騎手）が入り、。さらに３／４馬身差の３着に４番人気のテーオーナタリー（西村淳也騎手）が入った。勝ちタイムは１分２５秒６（良）。