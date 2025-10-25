◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進となった。大谷は４打数１安打２打点、２三振１