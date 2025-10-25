１０月２５日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は、３番人気のウップヘリーア（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）が、首の上げ下げの大接戦を制してデビュー戦を白星で飾った。０３、０４年にエリザベス女王杯を連覇したアドマイヤグルーヴを祖母に持ち、４代母にダイナカールがいる名牝系の流れをくむ良血馬だ。勝ち時計は２分３秒１（良）。最内枠からポンと好スタートを決めて、そのままハナ