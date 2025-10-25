◆秋季東海地区高校野球大会第３日▽準決勝三重１０−２聖隷クリストファー＝７回コールド＝（２５日・刈谷球場）準決勝が行われ、今夏の甲子園出場に続きセンバツ初出場を狙う聖隷クリストファー（静岡１位）は、三重（三重１位）に２―１０の７回コールドで敗戦。２１年以来の決勝進出はならなかった。来年のセンバツでは東海地区の一般出場枠が３校のため、可能性はまだ残すものの出場は厳しい状況となった。全国舞台