２４日、国務院第１５次５カ年規画「要綱草案」編成作業指導グループ会議の様子。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京10月25日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は24日、北京で国務院第15次5カ年規画（2026〜30年）「綱要草案」編成作業指導グループ会議を主宰し、演説を行った。会議には丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理らが出席した。