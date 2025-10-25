お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が25日放送のフジテレビ「教えて！山レーザー」（土曜前10・25）に出演。人間ドックを受けたことを明かした。「この前行ってきました。久々に行って、オプションみたいなのを全部つけたら、本当にどこまで調べるんだっていうくらいやられますね」と苦笑。。MCの南海キャンディーズ・山里亮太が「オプションいろいろ選んでいると、結構な値段」と振ると、カズレーザーは「なり