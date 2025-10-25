２３日のドラフト会議で、阪神からドラフト２位指名された谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２５日、同校のキャンパスで、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから、指名あいさつを受けた。「ドラフト当日よりかは、少しずつ実感が湧いてきたっていうところが一番です」と心境を語った。東都大学リーグで、３年春、秋と連続で首位打者を獲得した、右の安打製造機。球団からの話として「打撃面で振れるとこ