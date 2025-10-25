高市総理はASEAN関連の首脳会議に出席するため、先ほど羽田空港からマレーシアへ出発しました。【写真を見る】【速報】高市総理がマレーシアに出発初外遊ASEAN関連首脳会議で対面外交デビューへ高市総理「ASEANというのは、まさにインド洋と太平洋の結節点でございます。日本が主導している『自由で開かれたインド太平洋=FOIP』の要でございます。ですから、しっかりと、このASEAN首脳との信頼関係も深めて、大きな成果を上げ