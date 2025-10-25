カルビーが10年以上の歳月をかけて開発した特別なジャガイモ品種「ぽろしり」。その繊細な甘みと香ばしさを最大限に引き出した新商品『ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 旨味しお味／芳醇バター味』が、2025年10月28日（火）より全国のセブン‐イレブンで数量限定発売されます。ジャガイモ本来の旨味を感じたい方にぴったりの贅沢な味わいです♡ カルビーのこだわりが詰まった“ぽろしり”とは