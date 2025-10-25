私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロが生まれました。ショウタは大企業に勤めるエリートで、理想どおりの完璧な夫。一方で義両親には初対面のときから品のない言動に驚かされてきました。一緒にいるとこちらまで恥ずかしく、うちの母が「結婚したら苦労する」と忠告してきたくらいです。私は義両親とは極力関わらないようにしようと、ひそかに心に決めました。けれど娘が生まれたことで、そういうわけにもいかなくなり……