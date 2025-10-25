¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¸µÝ°ºä46¤Î27ºÐ½÷Í¥¤¬?¥¸¥ç¥Ã¥­¤°¤¤°û¤ß¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤è¤¯¤ª¼ò¶¯¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¼«Ê¬¤è¤ê¤ª¼ò¼å¤¤¿Í¤Ï¤Þ¤À¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¥ÅÄÆàÆá¡£µï¼ò²°¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥­¤òÊÒ¼ê¤Ë?¤°¤Ó¤ê?¤È¹ë²÷¤Ë°û¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¤È¤Æ¤â¤ª¼ò¤¬¼å¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ