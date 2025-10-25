2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われ男子は13チームがエントリーしています。 【画像】激走のレースは画像ギャラリーで男子（5区～アンカー） 全国大会への出場権は１位が獲得。東北大会への出場権は4位までが獲得します。 激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子5区～アンカー） フィニッシュ順位は以下の通りです。