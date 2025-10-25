＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、第3ラウンドが進行している。【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、29位タイでこの日を迎えた。出だし10番はダブルボギーを喫するも、その後はパーを並べて前半は2オーバーで折り返し。後半6番でこ