＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が進行している。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳はコ・ジンヨン＆ユ・ヘランを相手に、2UPで前半を折り返している。〈スイング写真〉完璧フェード連発！世界の竹田麗央はこう飛ばす1番は韓国に取られたものの、3番で竹田がバーディを奪ってタイに。