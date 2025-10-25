新潟県三条市の三条警察署内で、警察官からの職務質問中にいきなり胸元を手で殴る暴行を加えたとして、三条市に住む職業不詳の40歳の男が現行犯逮捕されました。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、三条市北入蔵に住む職業不詳の男（40）です。男は10月25日午前0時20分ごろ、三条警察署の敷地内において、60代の男性警察官から職務質問を受けている最中に、警察官の胸元を手で1回殴る暴行を加えた疑いが持たれています。事