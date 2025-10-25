メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市のテーマパークで、メ～テレなどで放送中の人気アニメ「プリキュア」のイベントが始まりました。 ラグーナテンボスのラグナシアで始まったのは、「キミとアイドルプリキュア」の体験型イベントです。 毎日、プリキュアに会えるステージでは、ダンスレクチャーも行われます。 またフォトスポットや、プリキュアの衣装を着て写真が撮れる