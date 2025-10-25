メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光名所「高山陣屋」で、外国人観光客を対象にした茶会が行われています。 海外から訪れた人たちに日本の文化を体験してもらおうと行われ、アジアや欧米などからの観光客25人が参加しました。 高山市の表千家斐太好友会の協力で、陣屋の大広間に茶席が設けられ、25日は飛騨の秋の和菓子・栗をふんだんに使い小豆餡と混ぜ合わせて蒸し上げた「栗よせ」が抹茶と一緒に出され