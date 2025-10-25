【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、28日に日本で会談予定の高市早苗首相について、故安倍晋三元首相を引き合いに「安倍氏は私の友人で、彼女も安倍氏と良い関係にあった。良い兆候だ」と述べ、関係構築に期待を示した。