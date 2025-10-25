「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースが同点の六回に悪夢の１イニング９失点。一気に２桁失点の悪夢となり、第２戦先発の山本由伸投手にプレッシャーがかかる状況になった。六回もマウンドに上がったスネルがついに決壊。先頭打者への四球から安打、頭部付近への死球で無死満塁のピンチを招いたところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。立ち上がりから苦